ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина
24 февраля 202407:38
Около 82% россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина. Об этом сообщает фонд «Общественное мнение» (ФОМ) со ссылкой на результаты соответствующего опроса.
Также эксперты выяснили, что около 81% респондентов доверяют главе государства.
Опрос проводился 16-18 февраля среди 1,5 тысячи россиян из 53 регионов.
Ранее ВЦИОМ выяснил, что 79,4% граждан РФ доверяют Владимиру Путину, а 76,9% респондентов в целом одобряют деятельность российского лидера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru