ФОМ: 82% россиян положительно оценивают работу Путина

Около 82% россиян положительно оценивают работу президента Владимира Путина. Об этом сообщает фонд «Общественное мнение» (ФОМ) со ссылкой на результаты соответствующего опроса.

В ФОМ заявили о росте уровня финансовой грамотности россиян

Также эксперты выяснили, что около 81% респондентов доверяют главе государства.

Опрос проводился 16-18 февраля среди 1,5 тысячи россиян из 53 регионов.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что 79,4% граждан РФ доверяют Владимиру Путину, а 76,9% респондентов в целом одобряют деятельность российского лидера.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ФОМСоциологический ОпросВладимир Путин

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