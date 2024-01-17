В ФОМ заявили о росте уровня финансовой грамотности россиян

Она отметила, что также наблюдается изменение степени ответственности в долговой сфере, когда люди понимают, что кредиты необходимо возвращать. По словам Пресняковой, в рамках утвержденной правительством РФ стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года внимание сфокусировано на всех возрастных категориях.

Ранее, 11 января, сообщалось, что в декабре 2023 года российские банки одобрили 2,36 миллиона кредитов, общая сумма которых составляет 429 миллиарда рублей. Это самые низкие показатели за последние пять лет, передает «Радиоточка НСН».

