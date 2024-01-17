В ФОМ заявили о росте уровня финансовой грамотности россиян
Финансовая грамотность россиян продолжает расти, люди учатся постепенно создавать себе финансовый запас на случай непредвиденных обстоятельств. Об этом заявила руководитель группы «Финансовое поведение» Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) Людмила Преснякова в интервью ТАСС.
Она отметила, что также наблюдается изменение степени ответственности в долговой сфере, когда люди понимают, что кредиты необходимо возвращать. По словам Пресняковой, в рамках утвержденной правительством РФ стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года внимание сфокусировано на всех возрастных категориях.
Ранее, 11 января, сообщалось, что в декабре 2023 года российские банки одобрили 2,36 миллиона кредитов, общая сумма которых составляет 429 миллиарда рублей. Это самые низкие показатели за последние пять лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru