ВЦИОМ: Путину доверяют 79,4% россиян

Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

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Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 16,8% выразили свое недоверие. 76,9% опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 14,4% граждан не одобряют его деятельность.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе семейная пара назвала своего сына Владимир-Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Серей Гунеев
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