ВЦИОМ: Путину доверяют 79,4% россиян
16 февраля 202411:05
Владимиру Путину доверяют 79,4% россиян, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 16,8% выразили свое недоверие. 76,9% опрошенных в целом одобряют деятельность Путина, 14,4% граждан не одобряют его деятельность.
Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе семейная пара назвала своего сына Владимир-Путин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru