ФОК с бассейном появится на улице Чечулина на востоке Москвы
На востоке Москвы планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что ФОК может появиться в районе Ивановское на улице Чечулина.
Участок для строительства площадью более 16 тысяч квадратных метров будет реализован на торгах. Княжевская отметила особую важность подобных спортивных объектов. По ее словам, такие проекты вносят существенный вклад в развитие районов города.
«Создание мест для занятий спортом — важная часть развития районов, и появление этого ФОКа станет подтверждением этой политики», - добавила она.
Высота здания ФОК может составить от двух до четырех этажей, на территории также предусмотрена парковка.
Ранее стало известно, что физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами возведут в районе Бибирево, на объекте уже готовы монолитные работы, устройство витражей также находится на финальном этапе. Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщал, что строительство спортивных центров позволило более чем вдвое повысить число москвичей, занимающихся спортом.
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