Спортивный комплекс с бассейном построят в столичных Раменках

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) сдадут в эксплуатацию в районе Раменки в следующем году. Как сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, новый ФОК «Раменки» построят на месте снесённого здания прежнего спорткомплекса, который существовал на этом месте с конца 80-х годов прошлого века. По словам Загрутдинова, сейчас выполнена четверть от всего объёма строительных работ.

«В настоящий момент строители завершили возведение 4-го этажа здания, приступили к монтажу металлоконструкций. Также продолжаем возведение внутренних и наружных стен здания, устройство внутренних инженерных систем, на объекте ведутся черновые отделочные работы», - рассказал Загрутдинов.

Площадь нового современного спорткомплекса составит более 6 тысяч квадратных метров. Он сможет принимать больше 180 человек в смену. В нём будет бассейн, тренажерные и игровой залы, классы для занятий борьбой, хореографией и боксом. Новый ФОК будет отличаться светлым экстерьером и простой архитектурой, которая подчеркнет его лаконичность, фасад украсят ламели.

Как напомнил Загрутдинов, ранее мэр Москвы заявил о том, чти в городе увеличили количество спортивных объектов более чем в два раза, что позволило пропорционально повысить число жителей города, которые занимаются спортом.

