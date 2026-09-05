У россиян в приложениях банков начали появляться кошельки для цифровых рублей
Кошельки для цифровых рублей начали появляться в российских приложениях банков. Об этом пишет РИА Новости.
Россияне получают сообщения об открытии счета цифрового рубля.
«Хорошая новость! Счет цифрового рубля доступен в приложении», — указано в уведомлении.
В России с сентября стартовало массовое внедрение цифрового рубля - новой формы валюты в дополнение к наличной и безналичной. Как заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН, цифровой рубль – только средство расчета, сбережения в такой валюте исключаются.
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