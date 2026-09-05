У россиян в приложениях банков начали появляться кошельки для цифровых рублей

Кошельки для цифровых рублей начали появляться в российских приложениях банков. Об этом пишет РИА Новости.

Аналитик раскрыл, когда цифровой рубль начнет работать без сбоев

Россияне получают сообщения об открытии счета цифрового рубля.

«Хорошая новость! Счет цифрового рубля доступен в приложении», — указано в уведомлении.

В России с сентября стартовало массовое внедрение цифрового рубля - новой формы валюты в дополнение к наличной и безналичной. Как заявил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян в пресс-центре НСН, цифровой рубль – только средство расчета, сбережения в такой валюте исключаются.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:БанкиЦифровой рубль

Горячие новости

Все новости

партнеры