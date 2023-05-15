ФНС опровергла арест счетов модного дома Юдашкина
Федеральная налоговая служба (ФНС) не подтвердила сообщения о приостановке операций по счетам модного дома Валентина Юдашкина, пишет РИА Новости.
«ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», - заявили агентству в пресс-службе налогового ведомства.
СМИ 15 мая сообщили об аресте счетов модного дома покойного дизайнера Валентина Юдашкина. Якобы причиной стали многомиллионные долги организации.
Савеловский суд Москвы 12 мая наложил арест на сумму в 311 миллионов рублей на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: задержан председатель Верховного суда Украины
- Спецпрокурор США заявил об отсутствии доказательств связи Трампа с РФ
- Постпред КНР призвал создать условия для переговоров по Украине
- СМИ: Варламов и Слепаков потребовали от Минюста снять с них статус иноагента
- Минобороны: десантники сорвали атаку ВСУ с помощью гранатометов
- ФНС опровергла арест счетов модного дома Юдашкина
- Белый дом подтвердил свое решение не поставлять Киеву F-16
- Небензя заявил о подстрекательстве к терроризму со стороны Киева
- Экс-разведчик США объяснил возможный провал контрнаступления ВСУ
- Бразилия готова подключиться к урегулированию конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru