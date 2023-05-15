ФНС опровергла арест счетов модного дома Юдашкина

«ФНС России не подтверждает приостановки операций по счетам ни в одной из действующих организаций, связанных с Валентином Юдашкиным», - заявили агентству в пресс-службе налогового ведомства.

СМИ 15 мая сообщили об аресте счетов модного дома покойного дизайнера Валентина Юдашкина. Якобы причиной стали многомиллионные долги организации.

Савеловский суд Москвы 12 мая наложил арест на сумму в 311 миллионов рублей на банковских счетах блогеров Валерии и Артема Чекалиных, передает «Радиоточка НСН».

