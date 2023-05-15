Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл сумму налоговой задолженности, которую выплатила блогер Елена Блиновская. По его словам, она «погасила мизерную часть налоговой задолженности - всего 10 миллионов рублей», передает ТАСС.

Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. 6 мая следствие в рамках расследования уголовного дела наложило обеспечительные меры на банковские счета блогера Елены Блиновской и ее супруга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

