Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов

Мужу блогера Елены Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, сообщили в Следственном комитете.

Отмечается, что для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.

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До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл сумму налоговой задолженности, которую выплатила блогер Елена Блиновская. По его словам, она «погасила мизерную часть налоговой задолженности - всего 10 миллионов рублей», передает ТАСС.

Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. 6 мая следствие в рамках расследования уголовного дела наложило обеспечительные меры на банковские счета блогера Елены Блиновской и ее супруга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: sledcom.ru
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