Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов
Мужу блогера Елены Блиновской предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег, сообщили в Следственном комитете.
Отмечается, что для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.
До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин раскрыл сумму налоговой задолженности, которую выплатила блогер Елена Блиновская. По его словам, она «погасила мизерную часть налоговой задолженности - всего 10 миллионов рублей», передает ТАСС.
Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на 918 миллионов рублей. 6 мая следствие в рамках расследования уголовного дела наложило обеспечительные меры на банковские счета блогера Елены Блиновской и ее супруга, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Механизм параллельного импорта продолжит работать в 2024 году
- СМИ: Один гражданский погиб в Луганске при покушении на врио главы МВД
- Сатановский объяснил, что ждет Россию в случае переизбрания Эрдогана
- В Грузии назвали сумму прибыли после восстановления полетов с Россией
- Муж Блиновской отрицает причастность к отмыванию денег
- Рогозин предупредил о радиомаячках ВСУ на машинах военных России
- Состояние пострадавшего при взрыве в Луганске врио главы МВД ЛНР стабильное
- В Турции пройдет второй тур президентских выборов
- Мужа Блиновской обвинили в уклонении от уплаты налогов
- Икону «Троица» Андрея Рублева вернули православной церкви
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru