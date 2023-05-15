ФНС арестовала счета модного дома покойного Валентина Юдашкина
15 мая 202314:45
Федеральная налоговая служба России арестовала счета модного дома покойного дизайнера Валентина Юдашкина, сообщает Telegram-канал Mash.
Причиной санкции стали многомиллионные долги. Компания не предоставила отчет за прошлый год.
Также отмечается, что два года назад на счетах ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» уже был начислен долг в размере 118 миллионов рублей. При этом магазин продолжает свою работу.
Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Причиной смерти стал рак почки и метастазы в голове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru