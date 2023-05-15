ФНС арестовала счета модного дома покойного Валентина Юдашкина

Федеральная налоговая служба России арестовала счета модного дома покойного дизайнера Валентина Юдашкина, сообщает Telegram-канал Mash.

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Причиной санкции стали многомиллионные долги. Компания не предоставила отчет за прошлый год.

Также отмечается, что два года назад на счетах ООО «Дом моды Валентин Юдашкин» уже был начислен долг в размере 118 миллионов рублей. При этом магазин продолжает свою работу.

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет. Причиной смерти стал рак почки и метастазы в голове, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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