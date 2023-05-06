Пугачёва простилась с Юдашкиным

Певица Алла Пугачева приняла участие в траурном прощании с российским кутюрье Валентином Юдашкиным. Похороны модельера проходят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщает РИА Новости 6 мая, в субботу.

Названы день и место прощания с модельером Валентином Юдашкиным

На церемонию прощания также прибыли стилист Сергей Зверев, бывший управляющий делами президента РФ Владимир Кожин, певцы Олег Газманов, Стас Михайлов, артистки Надежда Бабкина, Клара Новикова и многие другие.

Ранее о планах Пугачевой попрощаться с модельером рассказала народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в интервью Starhit.

Модельер Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая в возрасте 59 лет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вскоре президент РФ подготовит телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Валентина Юдашкина.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КультураПохороныАлла Пугачева

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