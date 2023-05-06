Пугачёва простилась с Юдашкиным

На церемонию прощания также прибыли стилист Сергей Зверев, бывший управляющий делами президента РФ Владимир Кожин, певцы Олег Газманов, Стас Михайлов, артистки Надежда Бабкина, Клара Новикова и многие другие.

Ранее о планах Пугачевой попрощаться с модельером рассказала народная артистка Латвии Лайма Вайкуле в интервью Starhit.

Модельер Валентин Юдашкин умер во вторник, 2 мая в возрасте 59 лет. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что вскоре президент РФ подготовит телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью Валентина Юдашкина.