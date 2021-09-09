Мурашко: в странах G20 «Спутник V» назвали лучшей профилактикой коронавируса

Министры здравоохранения стран, входящих в G20, назвали вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики COVID-19. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов.

Встреча министров здравоохранения стран, входящих в «Большую двадцатку», состоялась 5 сентября. Мурашко назвал создание вакцины первым прорывом медицинской науки за последние десять лет. По его словам, препарату доверяют во всем мире.

«Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, "Спутник" - лучший препарат для профилактики», - цитирует министра РИА Новости.

Он также отметил, что на рынке медикаментов появилось около 1,2 тысячи медицинских изделий за время пандемии в рекордно короткие сроки.

Четвертая волна коронавируса может начаться в России уже во второй декаде сентября, однако она должна быть меньше летней, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.

