Мурашко: в странах G20 «Спутник V» назвали лучшей профилактикой коронавируса
Министры здравоохранения стран, входящих в G20, назвали вакцину «Спутник V» лучшим препаратом для профилактики COVID-19. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко на Форуме социальных инноваций регионов.
Встреча министров здравоохранения стран, входящих в «Большую двадцатку», состоялась 5 сентября. Мурашко назвал создание вакцины первым прорывом медицинской науки за последние десять лет. По его словам, препарату доверяют во всем мире.
«Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, "Спутник" - лучший препарат для профилактики», - цитирует министра РИА Новости.
Он также отметил, что на рынке медикаментов появилось около 1,2 тысячи медицинских изделий за время пандемии в рекордно короткие сроки.
Четвертая волна коронавируса может начаться в России уже во второй декаде сентября, однако она должна быть меньше летней, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru