В ФМБА раскрыли результаты испытаний вакцина против оспы обезьян

Вакцина против оспы обезьян, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, продемонстрировала высокий уровень иммуногенности и безопасности в ходе доклинических испытаний, рассказала глава агентства Вероника Скворцова на сессии Восточного экономического форума «Лекарственная безопасность».

В отличие от вакцины против натуральной оспы, разработанный препарат не вызывает серьезных побочных эффектов, приводит её заявление ТАСС.

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По словам Скворцовой, отечественная вакцина близка по технологии производства единственному зарегистрированному в мире аналогичному германскому препарату.

Ранее сообщалось, что в Бельгии скончался первый пациент, заражённый оспой обезьян.

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ТЕГИ:Восточный Экономический ФорумВероника СкворцоваВакцина
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