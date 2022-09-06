В ФМБА раскрыли результаты испытаний вакцина против оспы обезьян
Вакцина против оспы обезьян, разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) России, продемонстрировала высокий уровень иммуногенности и безопасности в ходе доклинических испытаний, рассказала глава агентства Вероника Скворцова на сессии Восточного экономического форума «Лекарственная безопасность».
В отличие от вакцины против натуральной оспы, разработанный препарат не вызывает серьезных побочных эффектов, приводит её заявление ТАСС.
По словам Скворцовой, отечественная вакцина близка по технологии производства единственному зарегистрированному в мире аналогичному германскому препарату.
Ранее сообщалось, что в Бельгии скончался первый пациент, заражённый оспой обезьян.
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