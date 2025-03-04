Флорист Сафронова расссказала, как продлить жизнь подаренным на 8 Марта цветам

Прежде чем поставить купленный букет в воду следует сделать свежий срез внизу каждого стебля. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

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По её словам, в этом случае бутоны будут получать больше влаги, что позволит букету дольше оставаться свежим.

Эксперт отметила, что срез следует делать под углом 45 градусов и не использовать при этом ножницы - только нож или секатор.

«Продлить жизнь цветов помогает газированная вода. Ещё можно бросить в воду таблетку аспирина, хотя это не самое эффективное средство», — заключила Сафронова.

Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина ворвался в цветочный магазин с предметом, напоминающим пистолет, и похитил деньги, а также три букета цветов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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