Флорист рассказала, как сэкономить на букете ко Дню святого Валентина

Флорист Наталья Ионова рассказала, что крупные торговые точки не будут сильно завышать цены на букеты перед 14 февраля, передает «Вечерняя Москва».

Она посоветовала россиянам покупать цветы в сетевых магазинах или заказывать в интернете.

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Также она отметила, что приобретать выгоднее именно долгоиграющие букеты, например, гипсофилы, розы в этом плане не будут «выгодным» вложением.

Так, по ее словам, до праздника одна красная роза стоит 99 рублей, а 14 февраля будет стоить 103-105 рублей.

Эксперты отмечают, что больше всего букеты дорожают накануне 8 марта, 14 февраля цены меняются незначительно.

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ФОТО: РИА Новости
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