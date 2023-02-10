Флорист рассказала, как сэкономить на букете ко Дню святого Валентина

Также она отметила, что приобретать выгоднее именно долгоиграющие букеты, например, гипсофилы, розы в этом плане не будут «выгодным» вложением.

Так, по ее словам, до праздника одна красная роза стоит 99 рублей, а 14 февраля будет стоить 103-105 рублей.

Эксперты отмечают, что больше всего букеты дорожают накануне 8 марта, 14 февраля цены меняются незначительно.

