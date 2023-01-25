Экономист рассказал, какой процент от зарплаты лучше откладывать

Универсального совета по поводу того, какой процент от зарплаты нужно откладывать, все зависит от целей человека, но лучше отложить как минимум два месячных дохода на случай непредвиденных проблем. Об этом рассказал экономист Николай Кульбака, передает «Вечерняя Москва».

Экономист подчеркнул, что необходимо иметь подушку безопасности, которую можно накопить за несколько лет, если зарплата невысокая.

Остальные сбережения уже зависят от конкретных целей граждан, «абстрактное откладывание – это очень упрощенный подход», добавил эксперт.

Ранее адвокат предложила принять закон о равной зарплате для мужчин и женщин. Лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН отметила, что работодатели сегодня завуалированно могут платить женщинам меньше, чем мужчинам.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:ЭкономияДеньгиЗарплата
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