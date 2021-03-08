Флорист ответила на слова Жириновского о ввозе цветов в Россию

Арт-директор компании «Флорист.ру» Серафима Олина отреагировала на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о ввозе цветов в Россию, передает радиостанция «Говорит Москва».

По словам флориста, все товары проверяются на безопасность при импорте. «Каждый цветок, каждая партия и каждая поставка проходит сертификацию на соответствие и на отсутствие каких-либо санэпидемнарушений, и обязательно имеет документ, в котором это прописано», — отметила Олина.