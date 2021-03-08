Флорист ответила на слова Жириновского о ввозе цветов в Россию
Арт-директор компании «Флорист.ру» Серафима Олина отреагировала на слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о ввозе цветов в Россию, передает радиостанция «Говорит Москва».
По словам флориста, все товары проверяются на безопасность при импорте. «Каждый цветок, каждая партия и каждая поставка проходит сертификацию на соответствие и на отсутствие каких-либо санэпидемнарушений, и обязательно имеет документ, в котором это прописано», — отметила Олина.
Арт-директор считает, что запрет импорта цветов приведет к дефициту растений.
Ранее Жириновский призвал полностью отказаться от ввоза в Россию цветов из-за рубежа, чтобы избежать распространения различных заболеваний. Парламентарий напомнил, что большинство импортных цветов, которые 8 марта будут дарить женщинам, завезены в Россию из Америки, Африки, Европы.
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