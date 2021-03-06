Жириновский призвал остановить ввоз цветов из-за границы на фоне распространения инфекций

Парламентарий напомнил, что большинство импортных цветов, которые 8 марта будут дарить женщинам, завезены в Россию из Америки, Африки, Европы.

«И в них множество возбудителей разных болезней: вирусы, бактерии, личинки насекомых. Фактически платим за то, от чего потом болеем. Давно пора полностью остановить ввоз цветов из-за границы, чтобы не подвергать опасности жизнь наших граждан. Пусть лучше цветов будет меньше, дарить не большие букеты, а по несколько штучек, но они будут безопасны. Иначе мы будем иметь эпидемии каждый год», - считает либерал-демократ.

Ранее лидер ЛДПР заявлял о переносе выборов в Госдуму с сентября 2021 года на март. По мнению политтехнологов, Жириновский, используя различные инфоповоды, пытается обеспечить себе присутствие в политической повестке.

