Флаг России на автономера станет обязательным к концу 2024 года
Изображение флага России в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным к концу 2024 года, сообщил Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн уточнил, что до конца года в ГОСТ внесут изменения, которые сделают изображение флага России обязательным элементом автомобильных номеров.
Депутат рассказал, что сделал это после обращения подписчика, в котором тот назвал возможность заказать регистрационные знаки без флага России «лазейкой» для тех, кто «ненавидит» свое государство.
Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН заявил, что идея о продаже «красивых» автомобильных номеров на официальных аукционах в РФ потеряла актуальность.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru