Флаг России на автономера станет обязательным к концу 2024 года

Изображение флага России в правом нижнем углу автомобильного номера станет обязательным к концу 2024 года, сообщил Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

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Хинштейн уточнил, что до конца года в ГОСТ внесут изменения, которые сделают изображение флага России обязательным элементом автомобильных номеров.

Депутат рассказал, что сделал это после обращения подписчика, в котором тот назвал возможность заказать регистрационные знаки без флага России «лазейкой» для тех, кто «ненавидит» свое государство.

Ранее председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в разговоре с НСН заявил, что идея о продаже «красивых» автомобильных номеров на официальных аукционах в РФ потеряла актуальность.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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