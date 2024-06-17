Адвокат заявил, что тела нарушителей в ростовском СИЗО похоронят тайно

Тела заключенных, захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.

В ростовском СИЗО-1 освободили заложников

По его словам, место их захоронения останется в тайне. Это делается в соответствии с федеральным законом «О погребении и похороненном деле».

Ранее у заключенных в ростовском СИЗО начались обыски после захвата заложников.

В воскресенье заключенные одной из камер СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов нарушителей ликвидировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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