Адвокат заявил, что тела нарушителей в ростовском СИЗО похоронят тайно

По его словам, место их захоронения останется в тайне. Это делается в соответствии с федеральным законом «О погребении и похороненном деле».

Ранее у заключенных в ростовском СИЗО начались обыски после захвата заложников.

В воскресенье заключенные одной из камер СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов нарушителей ликвидировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

