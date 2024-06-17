Адвокат заявил, что тела нарушителей в ростовском СИЗО похоронят тайно
17 июня 202400:35
Тела заключенных, захвативших заложников в ростовском СИЗО не будут выданы родственникам, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Дмитрия Аграновского.
По его словам, место их захоронения останется в тайне. Это делается в соответствии с федеральным законом «О погребении и похороненном деле».
Ранее у заключенных в ростовском СИЗО начались обыски после захвата заложников.
В воскресенье заключенные одной из камер СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов нарушителей ликвидировали, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru