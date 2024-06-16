У заключенных в ростовском СИЗО начались обыски после захвата заложников
Оперативники проводят обыски в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону, где в воскресенье произошел захват заложников, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время оперативники продолжают мероприятия в СИЗО. Идет поиск запрещенных предметов у заключенных», - заявил собеседник.
В воскресенье заключенные одной из камер СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов нарушителей ликвидировали.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал причиной захвата заложников распространение деструктивных идей в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает «Радиоточка НСН».
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