У заключенных в ростовском СИЗО начались обыски после захвата заложников

Оперативники проводят обыски в следственном изоляторе №1 Ростова-на-Дону, где в воскресенье произошел захват заложников, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Штурм и ликвидация: В Ростове-на-Дону освободили двух заложников в СИЗО-1

«В настоящее время оперативники продолжают мероприятия в СИЗО. Идет поиск запрещенных предметов у заключенных», - заявил собеседник.

В воскресенье заключенные одной из камер СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов нарушителей ликвидировали.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал причиной захвата заложников распространение деструктивных идей в системе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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