Физрука отстранили от работы после видео с избиением детей

Следователи заинтересовались информацией о том, что в одной из школ под Воронежем учитель физкультуры на уроках регулярно избивает детей, сообщает РИА Новости.

В Саратове подросток избил одноклассника

В интернете появилось видео, на котором преподаватель ударил ребенка по лицу. Мужчина отстранен от работы. Руководство Отрадненской гимназии начало внутреннюю служебную проверку.

На видео физрук разнимает детей, которые устроили потасовку в спортзале, после чего бьет одного из школьников по лицу, ребенок падает на пол.

Ранее в Нижневартовске тренера по хоккею обвинили в совращении двух школьниц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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