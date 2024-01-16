Физрука отстранили от работы после видео с избиением детей
Следователи заинтересовались информацией о том, что в одной из школ под Воронежем учитель физкультуры на уроках регулярно избивает детей, сообщает РИА Новости.
В интернете появилось видео, на котором преподаватель ударил ребенка по лицу. Мужчина отстранен от работы. Руководство Отрадненской гимназии начало внутреннюю служебную проверку.
На видео физрук разнимает детей, которые устроили потасовку в спортзале, после чего бьет одного из школьников по лицу, ребенок падает на пол.
Ранее в Нижневартовске тренера по хоккею обвинили в совращении двух школьниц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru