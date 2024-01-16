24-летнего тренера по хоккею из Нижневартовска обвинили в совращении школьниц
В Нижневартовске тренера по хоккею обвинили в совращении двух школьниц, сообщает «РЕН ТВ».
24-летний молодой человек задержан. Его подозревают в том, что он вел интимную переписку с двумя девятиклассницами в социальных сетях. Он писал им с личной страницы. При этом насилия не было.
Против молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет колонии. С начала расследования тренером он больше не работает.
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