Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зябликове построят за счет инвестора
Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская заявила, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на юге Москвы, сообщает пресс-служба московского правительства.
По её словам, объект расположится на Воронежской улице в районе Зябликово на участке площадью 0,3 гектара, проект будет реализован инвестором.
Она уточнила, что планируется построить небольшое четырёхэтажное здание высотой, в современном многофункциональном комплексе площадью порядка 4800 квадратных метров будут тренажеры и бассейн, а также коммерческие помещения под магазины и точки бытового обслуживания..
«Его строительство, в первую очередь, нацелено на повышение физической активности местных жителей, популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи», - подчеркнула Княжевская, отметив, что также объект позволит создать дополнительные рабочие места.
Она добавила, что инвестор, которому предстоит реализовать проекта, будет определен в ходе торгов.
Ранее в Департамента культуры Москвы заявили, что на территории столичных парков подготовили свыше 350 спортивных площадок для тренировок, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru