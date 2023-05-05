Физкультурно-оздоровительный комплекс в Зябликове построят за счет инвестора

По её словам, объект расположится на Воронежской улице в районе Зябликово на участке площадью 0,3 гектара, проект будет реализован инвестором.

Она уточнила, что планируется построить небольшое четырёхэтажное здание высотой, в современном многофункциональном комплексе площадью порядка 4800 квадратных метров будут тренажеры и бассейн, а также коммерческие помещения под магазины и точки бытового обслуживания..

«Его строительство, в первую очередь, нацелено на повышение физической активности местных жителей, популяризацию спорта и здорового образа жизни среди молодежи», - подчеркнула Княжевская, отметив, что также объект позволит создать дополнительные рабочие места.

Она добавила, что инвестор, которому предстоит реализовать проекта, будет определен в ходе торгов.

Ранее в Департамента культуры Москвы заявили, что на территории столичных парков подготовили свыше 350 спортивных площадок для тренировок, сообщает RT.