Собянин принял решение провести капремонт Ледового дворца «Крылатское»
Капитальный ремонт ледового дворца «Крылатское» пройдет в текущем году, работы планируется завершить до 1 сентября. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уточнил, что «Крылатское» — первый в России и единственный в столице крытый каток с искусственной конькобежной дорожкой в 400 м. Во дворце регулярно проходили международные, всероссийские, городские соревнования и массовые мероприятия.
«Во время пандемии дворец переоборудовали под резервный госпиталь. Когда ситуация улучшилась, его закрыли ... Теперь пришло время возродить одну из ведущих спортивных площадок Москвы», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
В рамках капремонта планируется восстановить перекрытия, нарушенные в местах демонтированных инженерных сетей, бетонное основание ледового поля, ограждения трибун, систему теплого пола; привести в порядок фасад; выполнить отделку помещений; заменить освещение и многое другое. Кроме того, будет благоустроена прилегающая к ледовому дворцу территория.
«Все сделаем с учетом современных требований комфорта для спортсменов и зрителей», — подчеркнул Собянин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru