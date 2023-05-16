Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами появится в Останкинском районе

Он отметил, что частный застройщик сообщил о готовности с 11 мая приступить к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса с четырехэтажным гаражом на 297 машино-мест. По словам Бочкарева, общая площадь пятиэтажного здания составит 20,4 тысячи «квадратов».

В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что объект будет иметь прямоугольную форму. Он также уточнил, что комплекс включает в себя почти две равные по площади части: ФОК и гараж. Левкин подчеркнул, что в составе комплекса предусмотрено четыре крытых бассейна, а также три круглогодичных бассейна под открытым небом. Кроме того, в частности, в комплексе будут размещены тренажерный зал, студия единоборств и детский клуб.

