Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами появится в Останкинском районе
Договор аренды земельного участка был заключен по улице 1-я Останкинская, владение 43-55 для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейнами, а также для размещения гаражей с несколькими парковками. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
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Он отметил, что частный застройщик сообщил о готовности с 11 мая приступить к возведению физкультурно-оздоровительного комплекса с четырехэтажным гаражом на 297 машино-мест. По словам Бочкарева, общая площадь пятиэтажного здания составит 20,4 тысячи «квадратов».
В свою очередь руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин рассказал, что объект будет иметь прямоугольную форму. Он также уточнил, что комплекс включает в себя почти две равные по площади части: ФОК и гараж. Левкин подчеркнул, что в составе комплекса предусмотрено четыре крытых бассейна, а также три круглогодичных бассейна под открытым небом. Кроме того, в частности, в комплексе будут размещены тренажерный зал, студия единоборств и детский клуб.
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