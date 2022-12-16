Бочкарев: На северо-востоке Москвы завершается строительство двух спортивных комплексов с бассейнами
Строительство двух крупных спортивных объектов с бассейнами, предназначенных для учащихся Московского среднего специального училища олимпийского резерва №4 им. А. Я. Гомельского Москомспорта и для студентов Колледжа по подготовке социальных работников и жителей района Бутырский, завершается в СВАО Москвы. Об этом заявил заммэра столицы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
По словам чиновника, на обоих объектах приступили к комплексной проверке. Специалисты оценят, насколько спортивные сооружения соответствуют проектной документации, также проверят внутреннюю отделку и инженерные системы. Бочкарев заверил, что оба бассейна начнут работать в начале 2023 года.
Заммэра добавил, что бассейн для училища олимпийского резерва на ул. Лескова, вл. 25А (Бибирево) будет максимально отвечать всем актуальным техническим требованиям. Блок бассейна пристроен к основному зданию учебного заведения. Кроме водной зоны с чашей 25х16м, здесь разместятся тренажерный зал и зал для игровых видов спорта. Кроме того, в новом корпусе расположены кабинеты медиков, административные помещения, зона отдыха, массажный кабинет, раздевалки и тренерские.
Бочкарев отметил, что здание площадью 7000 квадратных метров будет выгодно отличаться оригинальными архитектурными решениями. Также заммэра указал, что обширное витражное остекление и многосветные пространства создают максимально естественное освещение, важное для тренировочного процесса.
По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, в СВАО возводится крупный комплекс для жителей Бутырского района по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 63. Работы по его строительству практически завершены. Здесь на площади 4000 «квадратов» разместятся взрослый и детский бассейны, тренажерный зал и игровой зал со вторым светом. Комплекс обеспечит спортивную базу для студентов и для всех жителей близлежащих кварталов.
Отмечается, что всего в текущем году было введено в эксплуатацию 18 спортивных объектов. Во главе угла стоит их качество, на каждом этапе проводятся проверки.
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