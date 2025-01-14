«Физика и технологии»: Вузы сообщили о резком росте спроса на инженерные направления
В 2024 году наиболее популярным стало инженерное образование, речь идет не только об IT, но и об инженерии, которая связана с технологическими процессами, сообщили в ВШЭ.
Инженерные направления впервые в истории России стали драйвером в сфере образования, растут баллы для поступления и число желающих обучаться на платной основе, сообщили НСН в пресс-службе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
«Основным драйвером в 2024 году стало инженерное образование, речь идет не только об IT, но и об инженерии, которая связана с технологическими процессами. Это впервые в России. И это отражает, конечно, резкий рост спроса на квалифицированных инженеров, которые предъявляют наши предприятия, начиная с 2022 года в связи с задачей технологической независимости и в связи с обрывом опор на глобальные компании. Например, средний балл направления «Ядерная физика и технологии» в 2024 году составил 77,1 балла (рост на 4 балла к 2022 году), при прорывном росте платных мест на 60% за два года», - рассказал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Вступительные экзамены по физике станут обязательными для поступления в вузы на инженерные специальности с 2026 года, следует из плана правительства РФ.
ЕГЭ по физике предоставляет равные возможности для всех учеников, а вступительные в вузах организовывать сегодня гораздо сложнее, заявил ранее ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин «Радиоточке НСН».
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