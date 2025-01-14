«Впервые в истории»: Число поступлений на платные места в вузах выросло на 10%
Лидерами по качеству бюджетного набора остаются Москва (80,9), Санкт-Петербург (78,1), также впервые в лидерах оказался Калининград (71,1), заявили в ВШЭ.
В 2024 году число бюджетников в российских вузах выросло на 0,6%, но особенно заметным был рост зачислений на платные места (почти 10%), сообщили НСН в пресс-службе Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
«В 2024 году было зачислено на бюджет 337 тысяч человек, число бюджетников выросло на 0,6%, средний балл также вырос, достигнув 70,2 по стране. Это достаточно значимый показатель. Лидерами по качеству бюджетного набора остаются Москва (80,9), Санкт-Петербург (78,1), также впервые в лидерах оказался Калининград (71,1). Но главная новость в том, что у нас в этом году идет резкий рост зачислений на платные места. У нас практически 10% прирост, такого не было почти за всю историю наблюдений», - заявил научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что 73% бюджетных мест в вузах на 2024/2025 год получили регионы России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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