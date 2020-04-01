Россиянам предложили бесплатные фитнес-уроки в условиях самоизоляции

Россияне в условиях самоизоляции смогут бесплатно пользоваться спортивным контентом на МегаФон ТВ и платформе «МегаФон Образование».

Особенно это становится актуальным в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации и принятых в связи с этим ограничительных мер. Из-за вспышки коронавируса временно закрыты фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения, на улицу запрещается выходить без необходимости. Однако это не повод прекращать домашние тренировки.

«Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех», – рассказал генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

По его словам, видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях.

На площадках оператора «МегаФон Образование» и МегаФон ТВ представлены программы по всем основным направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка, медитация.

Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на образовательной платформе МегаФона. Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов

На МегаФон ТВ фитнес-контент станет частью семейного пакета «Максимальный», включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет «Блогеры».

