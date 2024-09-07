ФИПИ: В ЕГЭ по истории школьники не сделали ошибки в вопросе про СВО

В 2024 году при сдаче ЕГЭ по истории никто из российских школьников не допустил ошибок в ответе на вопросы про СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Согласно источнику, все выпускники школ смогли верно ответить на вопрос о подписании договора о вхождении ЛНР в состав России и соотнесли данное событие с СВО. К тому же ими не было допущено ни одной ошибки в определении процесса «Специальная военная операция».

При этом отмечается, что учащиеся все же допустили несколько ошибок при определении фактов о противодействии реформам Петра I и в вопросе о преодолении РФ последствий Смутного времени.

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До этого «Известия» сообщили, что изменения в КИМ ОГЭ и ЕГЭ не усложнят экзамены и не повлияют на подготовку к ним. При этом сами задания, по словам экспертов, станут более практикоориентированными.

Ранее учитель русского языка и литературы школы №67, заслуженный учитель России Лев Соболев в беседе с НСН заявил, что после отмены вступительных экзаменов в большинстве вузов практически ушла коррупционная составляющая, и репетиторы больше не могут поступать за своих учеников.

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ФОТО: РИА Новости
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