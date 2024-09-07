ФИПИ: В ЕГЭ по истории школьники не сделали ошибки в вопросе про СВО

В 2024 году при сдаче ЕГЭ по истории никто из российских школьников не допустил ошибок в ответе на вопросы про СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Согласно источнику, все выпускники школ смогли верно ответить на вопрос о подписании договора о вхождении ЛНР в состав России и соотнесли данное событие с СВО. К тому же ими не было допущено ни одной ошибки в определении процесса «Специальная военная операция».

При этом отмечается, что учащиеся все же допустили несколько ошибок при определении фактов о противодействии реформам Петра I и в вопросе о преодолении РФ последствий Смутного времени.