Онлайн-набор и большой конкурс: СПбГЭУ удержал второе место по баллам ЕГЭ

Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев в интервью НСН оценил итоги прошедшей приемной кампании.

По его словам, университет всегда славился высокими требованиями к первокурсникам и удерживает второе место в северной столице по среднему баллу ЕГЭ среди абитуриентов.