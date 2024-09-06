Онлайн-набор и большой конкурс: СПбГЭУ удержал второе место по баллам ЕГЭ
Санкт-петербургский государственный экономический университет всегда отличался достойной организацией приемной кампанией, не стал исключением и 2024 год, сказал НСН Игорь Максимцев.
Ректор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Игорь Максимцев в интервью НСН оценил итоги прошедшей приемной кампании.
По его словам, университет всегда славился высокими требованиями к первокурсникам и удерживает второе место в северной столице по среднему баллу ЕГЭ среди абитуриентов.
«Приемная кампания проходит у нас всегда на очень хорошем организационном и техническом уровне, это часть нашей круглогодичной работы. Многие абитуриенты активно подавали заявки на прием в вуз через специальный онлайн-сервис, который совершенствуется. У нас известное учебное заведение с историей, поэтому в него всегда очень большой конкурс. К нам поступают ребята с высоким IQ, с высокими баллами ЕГЭ. Мы занимаем второе место в Санкт-Петербурге по уровню баллов ЕГЭ среди абитуриентов. Поэтому на первый курс всегда приходят очень сильные студенты — это залог успеха и репутации всего коллектива университета, который в следующем году будет отмечать 95-летний юбилей», — подытожил он.
Ранее заместитель Министра науки и высшего образования России Ольга Петрова заявила, что приемная кампания в вузах прошла успешно, этому способствовали, в том числе, новые национальные проекты.
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