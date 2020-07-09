Роспотребнадзор удивил турбизнес

Список стран, с которыми Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение, включает в себя девять стран Европы - Великобританию, Венгрию, Германию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Польшу и Финляндию, а также Китай, Вьетнам, Монголию и Шри-Ланку. Такое предложение ведомство направило на рассмотрение Росавиации и Минтранса. На сегодня действует запрет на авиасообщение с зарубежными странами, введенный еще в конце марта и продленный до 1 августа.

Список Роспотребнадзора весьма удивил представителей туристической отрасли, которые хоть и по понятным причинам ожидают открытия полетов в направлении популярных у россиян курортов, но высказывают в своих комментариях объективные аргументы, не учтенные при формировании этого предложения. Список не отвечает ни принципам взаимности, ни эпидемиологическим критериям, - заявили, в частности, в Ассоциации туроператоров России. Что касается принципа взаимности, что из предложенных Роспотребнадзором государств не готов принимать россиян Китай, а также страны ЕС. По принципу взаимности в список включены только Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия, где сейчас зафиксирована вспышка бубонной чумы. В АТОР выразили надежду на то, что окончательный список будет сформирован с учетом позиций МИДа, Росавиации и Минтранса, который предложил гораздо более широкий список стран. Кроме того, есть информация, что в 20-х числах могут быть открыты и первые регулярные рейсы в Турцию, - говорится в сообщении на сайте ассоциации.

На то, что в списке Роспотребнадзора практически нет популярных чартерных направлений - Турции, Испании, Греции, Кипра – обратил внимание и почетный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Он выразил надежду, что отсрочка начала воздушного сообщения со странами наиболее массового туризма не связана со стимулированием путешествий внутри России. «Такой подход препятствовал бы восстановлению турбизнеса и авиакомпаний после тяжелейшего кризиса. Искусственное ограничение выездного туризма может способствовать лишь перегреву внутреннего рынка. Качество обслуживания упадет из-за ограничения конкуренции», - заявил г-н Шпилько.

Не далее как в понедельник президент Владимир Путин признал отсутствие ясности в вопросе о сроках возобновления авиасообщения с зарубежными странами. В ходе беседы с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым глава государства заявил: «Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», - сказал тогда Путин.

