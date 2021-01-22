Финляндия объявила о временном закрытии КПП Иматра на границе с Россией
Финляндия объявила о закрытии контрольно-пропускного пункта Иматра (Светогорск) на границе с Россией для всех пассажиров, а также вводит новые ограничения на перемещения через границу с 27 января. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МВД Финляндии Марию Охисало.
Введенные ранее ограничения также будут действовать до 25 февраля. В МВД заявили, что границы для туристов из России остаются закрытыми, несмотря на то, что авиакомпания "Аэрофлот" и авиакомпания Finnair объявили о возобновлении авиаперелетов между двумя странами.
С 19 сентября прошлого года в Финляндию можно въехать из тех стран, где количество заражений не превышает 25 на 100 тысяч жителей в течение двух недель. В этот список не вошли РФ и США.
Из России в Финляндию в настоящее время можно въехать при наличии членов семьи, являющихся гражданами страны, и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. С 1 октября 2020 года въехать в Финляндию можно владельцам финской недвижимости, требующей ремонта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,7 млн+21 513 / сут.
Умерли
68 412+580 / сут.
Выздоровели
3,1 млн+27 318 / сут.
- МИД подверг критике публикацию об акциях протеста на сайте посольства США
- Pfizer намерена отправить 40 млн доз вакцины от коронавируса в бедные страны
- Финляндия объявила о временном закрытии КПП Иматра на границе с Россией
- СМИ: Сотни направленных в Вашингтон солдат Нацгвардии заразились COVID-19
- В результате взрыва газа на рынке в Краснодаре погиб один человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru