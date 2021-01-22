Финляндия объявила о временном закрытии КПП Иматра на границе с Россией

Введенные ранее ограничения также будут действовать до 25 февраля. В МВД заявили, что границы для туристов из России остаются закрытыми, несмотря на то, что авиакомпания "Аэрофлот" и авиакомпания Finnair объявили о возобновлении авиаперелетов между двумя странами.

С 19 сентября прошлого года в Финляндию можно въехать из тех стран, где количество заражений не превышает 25 на 100 тысяч жителей в течение двух недель. В этот список не вошли РФ и США.

Из России в Финляндию в настоящее время можно въехать при наличии членов семьи, являющихся гражданами страны, и при возникновении неотложных семейных обстоятельств. С 1 октября 2020 года въехать в Финляндию можно владельцам финской недвижимости, требующей ремонта.

