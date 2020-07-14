Названы условия открытия границ Финляндии для россиян

Финляндия станет открыта для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в РФ не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней. О таких условиях рассказал специалист по продвижению продаж VisitFinland Александр Шахнович.

Как сообщает АТОР, также специалист отметил, что у России есть все «шансы войти в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов», потому что, по данным на 9 июля, число новых случаев коронавируса по России составило менее семи на сто тысяч человек.

Финляндия продлила запрет на пересечение границы с РФ до 11 августа

Шахнович добавил, что следующая дата пересмотра списка стран, туристам из которых будет разрешен въезд в Финляндию, 11 июля. На данный момент Финляндия уже открыла внешние границы с Норвегией, Данией, Австрией, Венгрией, Грецией, Германией, Италией и рядом других государств.

Ранее НСН сообщала, что Венгрия стала первой страной в ЕС, открывшей границы для россиян.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвропаКоронавирусВыезд За Границу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры