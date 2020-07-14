Названы условия открытия границ Финляндии для россиян

Финляндия станет открыта для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в РФ не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней. О таких условиях рассказал специалист по продвижению продаж VisitFinland Александр Шахнович.

Как сообщает АТОР, также специалист отметил, что у России есть все «шансы войти в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов», потому что, по данным на 9 июля, число новых случаев коронавируса по России составило менее семи на сто тысяч человек.