Названы условия открытия границ Финляндии для россиян
Финляндия станет открыта для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в РФ не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней. О таких условиях рассказал специалист по продвижению продаж VisitFinland Александр Шахнович.
Как сообщает АТОР, также специалист отметил, что у России есть все «шансы войти в перечень стран, откуда в Финляндию разрешен въезд туристов», потому что, по данным на 9 июля, число новых случаев коронавируса по России составило менее семи на сто тысяч человек.
Шахнович добавил, что следующая дата пересмотра списка стран, туристам из которых будет разрешен въезд в Финляндию, 11 июля. На данный момент Финляндия уже открыла внешние границы с Норвегией, Данией, Австрией, Венгрией, Грецией, Германией, Италией и рядом других государств.
Ранее НСН сообщала, что Венгрия стала первой страной в ЕС, открывшей границы для россиян.
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