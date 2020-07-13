Венгрия первой в ЕС откроет границу для россиян

Как уточнили в дипмиссии, правительство республики приняло решение с 15 июля разделить страны мира по карантинным мерам на три категории - зеленую, желтую, красную. Россия попала во второй разряд.

Иностранцам с подозрением на COVID-19 в безусловном порядке откажут во въезде на территорию республики, подчеркнули в посольстве. При этом оформить новые визы для поездки в Венгрии пока невозможно.

При этом ранее сегодня посольство Венгрии удалило первый пост об открытии границ с Россией, отмечает РИА ФАН. В диппредставительстве заявили, что публикацию поняли неверно. Однако к вечеру, она вновь появилась на сайте посольства.

