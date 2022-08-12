«Палка перегибается»: Что ждать недружественным странам после отказа сотрудничать с РФ по уголовным делам

Ранее стало известно, что Вильнюс прекратил сотрудничество с Россией по уголовным делам и теперь это приводит к задержке расследований внутри самой Финляндии. Пашкин считает подобное решение чреватым для финских властей ростом преступности в стране.

«Это политика. Прекращение взаимных обменов уголовниками, данными по линии Интерпола выгодно только преступникам, которые могут скрыться в недружественной нам стране. Разыскиваемых Россией много сейчас в Англии, Франции. Западные страны уже отклонили 60 российских заявок на выдачу преступников. До добра эта ситуация не доведет. Преступник, он и в Африке преступник, потому Финляндия, а также другие страны, которые могут последовать примеру, увеличивают у себя риск криминогенной обстановке. Российская стороны тоже пострадает, ведь не будет возмещаться ущерб, насильники и убийцы избегут наказания», - сказал Пашкин.

Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что после завершения спецоперации на Украине вопрос межгосударственных обменов преступников будет пересмотрен. В тоже время адвокат Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что уголовным правом дело может не ограничиться.

«Запрет может коснуться и гражданско-правовых отношений. К примеру, в ситуации межнациональных браков и конфликтов супругов из-за детей. Раньше этот клубок легко распутывался, потому что действовали межгосударственные отношения, а теперь может получиться так, что кто первый схватил ребенка, увез за границу, тот и молодец. Разрыв отношений в части сотрудничества по уголовным делам однозначно принесет целый спектр проблем за собой. Перегибается палка очень сильно», - сказал Трунов.

Ранее в МИД заявили о завершении эпохи конструктивного сотрудничества России и Запада.

