«Палка перегибается»: Что ждать недружественным странам после отказа сотрудничать с РФ по уголовным делам
Отказ от межгосударственного сотрудничества по уголовным делам выгоден только уголовникам, сказал НСН лидер профсоюза полицейских Михаил Пашкин.
Западные страны уже отклонили 60 заявок из России по выдаче преступников. Отказ Финляндии от сотрудничества с Россией по уголовным делам не приведет ни к чему хорошему. Преступники станут скрываться в недружественных нам странах, где будет расти криминогенная обстановка, заявил председатель Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что Вильнюс прекратил сотрудничество с Россией по уголовным делам и теперь это приводит к задержке расследований внутри самой Финляндии. Пашкин считает подобное решение чреватым для финских властей ростом преступности в стране.
«Это политика. Прекращение взаимных обменов уголовниками, данными по линии Интерпола выгодно только преступникам, которые могут скрыться в недружественной нам стране. Разыскиваемых Россией много сейчас в Англии, Франции. Западные страны уже отклонили 60 российских заявок на выдачу преступников. До добра эта ситуация не доведет. Преступник, он и в Африке преступник, потому Финляндия, а также другие страны, которые могут последовать примеру, увеличивают у себя риск криминогенной обстановке. Российская стороны тоже пострадает, ведь не будет возмещаться ущерб, насильники и убийцы избегут наказания», - сказал Пашкин.
Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что после завершения спецоперации на Украине вопрос межгосударственных обменов преступников будет пересмотрен. В тоже время адвокат Игорь Трунов в эфире НСН заявил, что уголовным правом дело может не ограничиться.
«Запрет может коснуться и гражданско-правовых отношений. К примеру, в ситуации межнациональных браков и конфликтов супругов из-за детей. Раньше этот клубок легко распутывался, потому что действовали межгосударственные отношения, а теперь может получиться так, что кто первый схватил ребенка, увез за границу, тот и молодец. Разрыв отношений в части сотрудничества по уголовным делам однозначно принесет целый спектр проблем за собой. Перегибается палка очень сильно», - сказал Трунов.
Ранее в МИД заявили о завершении эпохи конструктивного сотрудничества России и Запада.
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