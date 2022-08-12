СМИ: Финляндия перестала сотрудничать с Россией по уголовным делам
Финляндия прекратила сотрудничество по уголовным делам с Россией. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.
Ранее министр юстиции Финляндии Анна-Майя Хенрикссон постановила заморозить уголовное и судебное сотрудничество между двумя странами на фоне спецоперации РФ на Украине.
«Финские власти больше не направляют запросы о судебной помощи в Россию, что приводит к задержке полицейских расследований и судебных процессов», — отмечает СМИ.
Из-за разрыва сотрудничества между Москвой и Хельсинки и задержек также может истечь срок давности по уголовным обвинениям в отношении подсудимых, если обвинения не успеют предъявить вовремя.
Накануне министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари призвал остановить проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Itärata в направлении РФ, напоминает RT.
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