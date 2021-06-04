Финансист сообщил, какой доход нужен для накопления пенсии

По его словам, чем позже начать откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции. Финансист отметил, чтобы на заслуженном отдыхе не отказывать себе в привычном, 25-летнему человеку нужно инвестировать 11-15 процентов от зарплаты. 20 процентов инвестиционного портфеля должны составлять облигаций и 80 процентов — российские акции.

Тем временем, минимальный возраст розничных инвесторов, участвующих в торгах на бирже, можно снизить до 12 лет. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в беседе с телеканалом «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

