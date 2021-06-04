Финансист сообщил, какой доход нужен для накопления пенсии
Уровень дохода человека после выхода на пенсию должен быть не ниже границы, на которой можно поддерживать привычные уровни потребления, сообщает «Прайм» со ссылкой на управляющего активами «БКС Мир инвестиций» Андрея Русецкого.
По его словам, чем позже начать откладывать, тем выше должна быть доля ежемесячного дохода, которая направляется в инвестиции. Финансист отметил, чтобы на заслуженном отдыхе не отказывать себе в привычном, 25-летнему человеку нужно инвестировать 11-15 процентов от зарплаты. 20 процентов инвестиционного портфеля должны составлять облигаций и 80 процентов — российские акции.
Тем временем, минимальный возраст розничных инвесторов, участвующих в торгах на бирже, можно снизить до 12 лет. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в беседе с телеканалом «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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