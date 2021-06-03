Банк России предложил допускать к торговле на бирже с 12 лет

Минимальный возраст розничных инвесторов, участвующих в торгах на бирже, можно снизить до 12 лет. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в беседе с телеканалом «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам Швецова, подростки к 12 годам «математику знают уже достаточно неплохо». Кроме того, важно желание родителей привить ребенку культуру инвестирования и позволить ему получить соответствующие знания и опыт.

«Если речь идет о небольших суммах, это не разорительно для бюджета семьи, но это чрезвычайно полезно для самого ребенка, потому что без практики научиться инвестировать невозможно», — цитирует Швецова РИА Новости.

Как отметил первый зампред ЦБ, снижение возраста для инвестирования — это нормально, так как подростки опережают взрослых с точки зрения цифровизации.

«Поэтому мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто», — заключил Швецов.

