Банк России предложил допускать к торговле на бирже с 12 лет
Минимальный возраст розничных инвесторов, участвующих в торгах на бирже, можно снизить до 12 лет. Об этом заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов в беседе с телеканалом «Известия» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По словам Швецова, подростки к 12 годам «математику знают уже достаточно неплохо». Кроме того, важно желание родителей привить ребенку культуру инвестирования и позволить ему получить соответствующие знания и опыт.
«Если речь идет о небольших суммах, это не разорительно для бюджета семьи, но это чрезвычайно полезно для самого ребенка, потому что без практики научиться инвестировать невозможно», — цитирует Швецова РИА Новости.
Как отметил первый зампред ЦБ, снижение возраста для инвестирования — это нормально, так как подростки опережают взрослых с точки зрения цифровизации.
«Поэтому мы выступаем за то, чтобы снизить планку для детей по возможности работы на бирже, но пока еще окончательного консенсуса с правительством не достигнуто», — заключил Швецов.
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