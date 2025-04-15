Финансист: С 1 сентября банки ограничат снятие наличных
С 1 сентября 2025 года массовых ограничений на снятие наличных средств не ожидается, сообщает «Прайм» со ссылкой на основателя сервиса «Кредчек» Эльмана Мехтиева.
По его словам, новые правила коснутся тех клиентов, которые вызывают подозрения по причине участия в сомнительных финансовых операциях. Банки будут обязаны временно ограничивать операции по карте на 48 часов, если возникает подозрение на несанкционированное снятие средств.
Также будет введен суточный лимит на выдачу наличных, который составит максимум 50 тысяч рублей. Эксперт считает, что данная инициатива направлена в основном на дроперов и других лиц, вовлеченных в недобросовестные финансовые практики.
Ранее в Госдуме опровергли лимит по снятию наличных до 50 тысяч рублей в сутки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru