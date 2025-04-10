ВТБ внедрил функцию самозапрета снятия наличных в банкоматах

Клиенты ВТБ смогут ограничить снятие и зачисление денег по QR-коду в банкоматах. Сервис призвал защитить средства от мошенников, убеждающих положить деньги на «безопасный счет, сообщила пресс-служба банка.

Теперь в несколько кликов в «ВТБ онлайн» пользователь сможет установить такой запрет.

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Ранее эта финансовая организация установила лимиты на суммы по таким операциям. Это сделало большинство соответствующих схем неинтересными для мошенников, заявили в ВТБ.

Почти восемь миллионов россиян установили самозапрет на кредиты за месяц работы этого сервиса, сообщили 1 апреля в Объединенном кредитном бюро.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
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