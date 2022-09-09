Стало известно, куда вложить деньги, чтобы накопить к пенсии

По его словам, сегодня привлекательны цены на российские акции, это хороший момент для розничных инвесторов, чтобы сформировать портфель. Как отмечает эксперт, акции Сбербанка — до сих пор одни из лучших, которые есть на отечественном фондовом рынке. Хотимский посоветовал формировать максимально диверсифицированный портфель, чтобы избежать рисков в разных секторах.

Напомним, Минфин России предложил передать пенсионные накопления в собственность россиян, проведя их «приватизацию». Так, под «приватизацию» могут попасть пенсионные накопления, которые образовались за счет того, что до 2014 года 6 п.п. из страхового тарифа в 22% составляли накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться свободнее, чем страховой.

