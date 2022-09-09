Стало известно, куда вложить деньги, чтобы накопить к пенсии
В новых условиях у граждан России есть возможность составить «длинный» инвестиционный портфель, в том числе для обеспечения достойной старости, сообщает «Прайм» со ссылкой на банкира Сергея Хотимскогона.
По его словам, сегодня привлекательны цены на российские акции, это хороший момент для розничных инвесторов, чтобы сформировать портфель. Как отмечает эксперт, акции Сбербанка — до сих пор одни из лучших, которые есть на отечественном фондовом рынке. Хотимский посоветовал формировать максимально диверсифицированный портфель, чтобы избежать рисков в разных секторах.
Напомним, Минфин России предложил передать пенсионные накопления в собственность россиян, проведя их «приватизацию». Так, под «приватизацию» могут попасть пенсионные накопления, которые образовались за счет того, что до 2014 года 6 п.п. из страхового тарифа в 22% составляли накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться свободнее, чем страховой.
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