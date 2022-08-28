Две трети родителей регулярно выделят школьникам деньги на карманные расходы
Две трети родителей (65%) выделяют своим детям, которые учатся в школе, в среднем не более 5 тыс. рублей в месяц. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на итоги опроса, проведенного СДЭК и СК «Росгосстрах Жизнь».
При этом 46% взрослых выдают школьникам определенную сумму в оговоренный с ребенком срок. Каждый десятый выделяет своему чаду до 10 тыс. рублей, отдельные родители не считают, сколько денег дают детям.
При этом расходы школьников контролируют только 10% опрошенных мам и пап.
Также есть родители, которые делают покупки для детей самостоятельно – таких 12% от числа всех опрошенных. Половина из этих взрослых просто не доверяют покупки детям, а каждый пятый считает, что ребенок купит вредные товары. Также каждый шестой взрослый опасается, что у школьника могут отнять деньги другие ребята.
Издание сообщает, что дети хотят самостоятельно покупать или получить от родителей смартфоны и другие гаджеты, одежду, подписки на различные сервисы, велосипеды и электросамокаты, наборы для хобби.
По мнению врача-психиатра, психотерапевта клиники МЕДСИ Кристины Вирт, деньги сами по себе не представляют опасности для детей.
«Школьнику можно выделить карманные деньги. Их количество зависит от возможностей вашей семьи. Выделенную сумму следует выдавать через определенный промежуток времени. Сумма и частота выдачи обговариваются совместно. Также нужно договориться о том, на что тратить деньги категорически нельзя (алкоголь, сигареты, наркотики и то, что вы сами сочтете нужным запретить). Остальное — на усмотрение ребенка», — пояснила эксперт.
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