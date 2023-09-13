Финансист Бунегина назвала последствия повышения взноса по льготной ипотеке

По её словам, из-за этого снизятся риски и дефолтность банков, а заемщики станут более ответственно подходить к вопросу покупки жилья.

Бунегина предположила, что вначале рост числа ипотечных сделок может прекратиться, но впоследствии участники адаптируются к повышению размера первоначальных взносов с 15 до 20%.

Эксперт подчеркнула, что повышение размера взноса на 5% не повлияет существенно на спрос на рынке жилой недвижимости.

«В сложных экономических периодах увеличиваются темпы инфляции, повышается ключевая ставка, а с ними растет и дефолтность по кредитам, и государство принимает меры для урегулирования этого вопроса», — пояснила специалист.

Ранее правительство повысило первый взнос по ипотечным госпрограммам до 20%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

