Финансист Бунегина назвала последствия повышения взноса по льготной ипотеке

Повышение размера первоначального взноса по льготной ипотеке охладит рынок жилищного кредитования, заявила владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate, финансовый советник ЦБ РФ Татьяна Бунегина, пишет «Газета.Ru».

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По её словам, из-за этого снизятся риски и дефолтность банков, а заемщики станут более ответственно подходить к вопросу покупки жилья.

Бунегина предположила, что вначале рост числа ипотечных сделок может прекратиться, но впоследствии участники адаптируются к повышению размера первоначальных взносов с 15 до 20%.

Эксперт подчеркнула, что повышение размера взноса на 5% не повлияет существенно на спрос на рынке жилой недвижимости.

«В сложных экономических периодах увеличиваются темпы инфляции, повышается ключевая ставка, а с ними растет и дефолтность по кредитам, и государство принимает меры для урегулирования этого вопроса», — пояснила специалист.

Ранее правительство повысило первый взнос по ипотечным госпрограммам до 20%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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