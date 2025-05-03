Филологи признали оба варианта ударения в слове «украинский» правильными
Ударение в слове «украинский» можно ставить на второй слог, заявила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
В беседе с РИА Новости Каленчук отметила, что раньше разрешалось говорить «украИнский», но в последнее время очень часто встречается «укрАинский», поэтому в словаре ударений теперь есть оба варианта.
Филолог добавила, что Большой словарь русского ударения должен учитывать то, как на самом деле говорят образованные люди.
Ранее доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко заявил НСН, что культурные и образованные люди ставят ударение в слове «звонит» на второй слог.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученицы конной школы в Нижнем Новгороде снимали издевательства над лошадью
- Филологи признали оба варианта ударения в слове «украинский» правильными
- Американские ученые создали средство от укусов 19 самых опасных змей
- Спецназ «Ахмат» предотвратил попытку ВСУ проникнуть в Курскую область
- Группу строителей завалило камнями в Геленджике
- «От ракет до ручки»: В РПЦ предложили утвердить практику освящения необычных предметов
- СМИ: У актрисы из фильма «Гостья из будущего» обнаружили рак
- Электроснабжение в Подмосковье восстановят к 4 мая
- Morteshka выпустила новый трейлер хоррора «Лихо одноглазое»
- В Калининграде произошел масштабный блэкаут
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru