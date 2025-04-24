Глава ПФКИ: Смена ударения в слове «звонит» это легитимизация безграмотности

Комментируя заявления главного научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Марии Каленчук о смене ударения, он признался, что «с ужасом» читал новости на эту тему в СМИ.

По мнению Карманова, необходимо «затормозить это неумолимое движение к бездне».

«Или, по крайней мере, не подталкивать преждевременным приданием безграмотности легитимности», - написал он.

Ранее Каленчук заявила, что ударение в слове «звонит» в будущем нужно будет делать на первый слог. Она указала, что что движения в эту сторону произношения уже начались, сообщает «Свободная пресса».

