Глава ПФКИ: Смена ударения в слове «звонит» это легитимизация безграмотности
Идея перенести ударение в слове «звонит» со второго на первый слог является «легитимизацией безграмотности». Об этом в своём Telegram-канале заявил глава Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) Роман Карманов.
Комментируя заявления главного научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Марии Каленчук о смене ударения, он признался, что «с ужасом» читал новости на эту тему в СМИ.
По мнению Карманова, необходимо «затормозить это неумолимое движение к бездне».
«Или, по крайней мере, не подталкивать преждевременным приданием безграмотности легитимности», - написал он.
Ранее Каленчук заявила, что ударение в слове «звонит» в будущем нужно будет делать на первый слог. Она указала, что что движения в эту сторону произношения уже начались, сообщает «Свободная пресса».
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