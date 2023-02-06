Школьникам разрешат менять выбранный уровень ЕГЭ по математике

Минпросвещения и Рособрнадзор подготовили проекты приказов, согласно которым школьникам будет разрешено изменять ранее выбранный уровень ЕГЭ по математике – с базового на профильный и наоборот, сообщил Рособрнадзор.

Уточняется, что изменения вступят в силу со следующего 2023-2024 учебного года. Также изменятся сроки, когда выпускники прошлых лет могут участвовать в ЕГЭ, теперь такая возможность будет предоставлена только в резервные сроки основного периода сессии.

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Новый порядок проведения и сдачи ЕГЭ ранее разработали в Минпросвещения. Документ опубликован на портале правовой информации.

В частности, выпускникам хотят дать возможность изменять заявленный перечень предметов, но при наличии уважительных причин. Солдаты срочной службы, а также контрактники, если изменения будут приняты, смогут подать заявление на сдачу ЕГЭ там, где они служат.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ОбразованиеШкольникиЕГЭ
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