Худшее из ЕГЭ: Депутат Шолохов оценил проверку школьных сочинений искусственным интеллектом

Искусственный интеллект не должен заменять учителя при проверке сочинений, иначе это станет воплощением всех негативных последствий ЕГЭ, заявил депутат Госдумы, первый зампредседателя думского комитета по культуре Александр Шолохов в беседе с НСН.

Накануне в Национальной технологической инициативе сообщили, что сочинения школьников с февраля следующего года начнет проверять нейросеть: искусственный интеллект опробуют в пилотном режиме, передает РИА Новости. Разработчики уверяют, что алгоритм выявляет ошибки лучше, чем среднестатистический преподаватель-эксперт, а также позволит экономить время учителя. Шолохов считает, что не нужно пытаться заменить учителя.

«Однозначно я считаю невозможным полностью перейти на такую систему, потому что тогда это будет вариант ЕГЭ, и все, что говорится негативного о ЕГЭ, будет представлено здесь, даже в большей степени. Это не должно менять проверку учителя, исключать ее, об освобождении времени учителя речи не идет в том варианте, который я описал», - сказал он.