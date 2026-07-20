Свободно «замахали»: Филолог обвинил социальные сети в падении грамотности у россиян
В русском языке происходит демократизация словарных норм из-за интернета, заявил НСН Валерий Мокиенко.
Неконтролируемая речь в интернете размывает границы языка, поэтому общий уровень грамотности падает, рассказал НСН доктор филологических наук, профессор кафедры славянской филологии филологического факультета Санкт-Петербургского университета Валерий Мокиенко.
Лингвист портала «Грамота.ру» Юлия Кузнецова подтвердила, что слово «махаю» теперь закреплено в современных словарях как равноправный вариант глагола «машу». Орфографический словарь русского языка также дает варианты «машу» и «махаю» как равноправные. Ее слова приводит РИА Новости. Мокиенко объяснил, почему так происходит.
«Русский язык расковывается. Я лично не скажу “махаю”, а скажу “машу”. По наблюдениям моих коллег, дает о себе знать демократизация нормы. Каждый имеет право на некоторую языковую свободу, но любое высказывание — это паспорт. Если человек говорит “махаю”, то мы сразу понимаем, кто он такой. Это и есть расплата за демократизацию нормы. Уровень общей грамотности падает из-за развития интернета и социальных сетей. Образовалась стихия, неконтролируемая русская речь. Она порождает больше вольностей. Но тут все равно все зависит от поколения, образования и языкового вкуса», — подчеркнул он.
Ранее Мокиенко в разговоре с НСН дал советы, как сделать речь правильной.
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