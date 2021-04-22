Джонни Депп пригласил россиян на фильм «Великий»

Выступление артиста появилось на YouTube. В начале записи Депп приветствует поклонников на русском языке, а затем уже на английском выражает надежду на то, что картина, в котором он сыграл военного фотографа Юджина Смита, вдохновит каждого зрителя. В конце записи актер также поблагодарил зрителей на русском языке.

Биографическая драма режиссера Эндрю Левитаса выходит в прокат в России 22 апреля.

В основу сюжета фильма легла история американского фотожурналиста Юджина Смита, который в прошлом столетии потряс мир репортажем с места экологической катастрофы в маленьком японском городке Минамата.

